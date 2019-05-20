Первая леди Елена Зеленская появилась на инаугурации в наряде цвета слоновой кости от украинского дизайнера Артема Климчука. Платье разработал специально для этого дня.

В нарядах Климчука ходят Тина Кароль, Катя Кухар, Надя Дорофеева. Свой бренд он описывает как "маленький, артизанальный, украинский". Его наряды часто украшает вышивка. Не обошлось без нее и в образе, разработанной для Елены Зеленской.

"Команде из семи мастеров понадобилось 184 часа работы для изготовления платья и жакета-кейпа из шелково-шерстяной ткани молочного цвета. Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX века Сумщины и Полтавщины. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом трипольской культуры", - рассказал Климчук а комментарии Vogue.

Торжественный образ дополнили золотые серьги украинского бренда. Они тоже разработаны эксклюзивно для Елены Зеленской.

"Эти серьги выполнены вручную из желтого золота. Для нас это большая честь, что украшения Guzema Fine Jewelry дополняют образ первой леди в такой важный для страны день", - сказала дизайнер Валерия Гузема.

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