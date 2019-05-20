Хто оселився в контейнері перед офісом світового енергогіганта? На що американський бізнесмен не пошкодував 40 мільйонів доларів? Та як фани зреагували на завершення "Гри престолів"?

Про це та інше - в нашому огляді.

* * *

Одна людина загинула, понад 70 поранені внаслідок масштабної ДТП у Німеччині. Поблизу Лейпцига перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Берліна до Мюнхена. Серед постраждалих, семеро - із тяжкими травмами. Їх доправили до лікарні гелікоптерами.

* * *

17 людей постраждали унаслідок теракту поблизу Каїру. Вибухівка спрацювала поряд із туристичним автобусом біля комплексу пірамід у Гізі. Серед постраждалих - туристи з Південно-Африканської республіки та єгиптяни. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад на іноземців у Єгипті за останні півроку. Торік у грудні загинули троє туристів із В'єтнаму та їхній гід, ще 10 людей дістали поранень.

* * *

Трагедія в нічному клубі у китайському місті Байсе. Там обвалився дах бару, розташованого на останньому поверсі триповерхівки. Цієї миті у залі було повно відвідувачів. Щонайменше, троє - загинули. З-під завалів витягли 90 осіб. У вісьмох - тяжкі поранення. Рятувальники продовжують розбирати уламки споруди, під якими ще можуть бути люди.

* * *

У Лондоні еко-активісти заблокували будівлю енергетичного гіганта ВР. Зелені забарикадувалися у встановлених біля входів контейнерах і обіцяють не зрушити звідти, допоки компанія не відмовиться від пошуків нових покладів нафти та газу. А стіну прикрасили банером "Клімат. Надзвичайний стан ". Акцію приурочили до річних зборів акціонерів, що мають відбутися у вівторок у Шотландії.

* * *

Подарунок до диплома. Американський мільярдер погасив кредити за навчання 400 випускників коледжу в Атланті. Сума вийшла кругленька - 40 мільйонів доларів. Так історично склалося, що всі студенти і викладачі цього навчального закладу - темношкірі. Як і сам доброчинець Роберт Сміт. Він зауважив: сподівається, його широкий жест допоможе підвищити добробут афро-американської спільноти Сполучених Штатів. А батьки та студенти подякували благодійникові ураганом оплесків.

* * *

У Мюнхені випробували прототип майбутнього аеротаксі - транспортний засіб на дистанційному керуванні та автономному живленні. Він розрахований на п'ятьох пасажирів. За задумом розробників, з 2025 року такі таксі зможуть перевозити людей між містами. Щоправда, до того часу європейська влада ще має узгодити правила для пасажирських перельотів безпілотних суден.

* * *

А у Китаї провели змагання безпілотних підводних апаратів. Місцеві інженери визначали, чиї розробки швидше, вправніше та точніше виконують різноманітні завдання у басейні. Спектр застосування таких девайсів - від шкільного навчання до складних військових операцій. До слова, перемогу у конкурсі здобули роботи Національного університету оборонних технологій Піднебесної.

* * *

Немає вже що дивитися! Фани культової саги "Гра престолів" із сумом відзначили вихід на екрани останньої серії блокбастеру. По всьому світу шанувальники фентезійної епопеї збиралися подивитися заключну 6 серію фінального сезону у барах та міні-кінозалах - найзавзятіші вбралися в костюми улюблених персонажів. Щоправда, розв'язкою найдорожчого і найкривавішого серіалу в історії кіновиробництва задоволені не всі. Багато хто вважає, що команда сценаристів, яка 8 років тримала увесь світ у напруженні, видихнулась, тож завершення саги було передбачуваним.