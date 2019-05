Всесвітньо відомий гурт KISS їде в Україну. Музиканти відвідають українську столицю в рамках прощального турне.

Подробиці знає Наталія Шумакова.

Запальні та шалені Пол Стенлі, Джин Сіммонс і багатомільйонна армія фанів.

Їх знає увесь світ. KISS - ціла епоха в рок-музиці. Культова група вже 46 років на сцені.

Легенди глем-року вирушили в прощальне світове турне. А в червні - вперше приїдуть в Україну.

Джин Сіммонс і Пол Стенлі зустрілися майже півстоліття тому. Хлопці жили музикою та мріяли про світову славу. Невдовзі познайомилися з ударником Пітером Кріссом і гітаристом Ейсом Фрейлі. Тоді й народився KISS. На перший концерт прийшли тільки 3 людини. І заплатили хлопцям 35 доларів на чотирьох.

"Я був смішним підлітком, який не дуже знаходив спільну мову з однолітками. І я хотів створити новий образ, який би зробив мене популярним. Та щоб люди, які не були привітні до мене, почали заздрити", - говорить Пол Стенлі, гітарист і вокаліст KISS.

Вже через три роки після свого заснування KISS - один з найпопулярніших гуртів в Америці, а за 5 років музиканти заробили 100 мільйонів доларів.

"Я вважаю, що то був відповідний час і місце, і я вирішив прожити цей час на сцені. Коли ми виступаємо - і тоді, і зараз, то робимо класне шоу", - запевняє Пол Стенлі, гітарист і вокаліст KISS.

Рокери багато експериментували. Перевтілювались на сцені. Зіркове дитя, Демон, Космічний прибулець і Кіт - ці образи відомі усім. KISS використовували не тільки грим та незвичні костюми. Вони літали над глядачами, підривали гітари й сцену.

"Це вже більше образ, ніж бойовий розкрас, - так я дуркую. Коли ти підіймаєшся на сцену, адреналін зашкалює і це наче вийти на боксерський ринг. Весь натовп зникає і ти раптом знаходишся в залі, не помічаючи нікого, бо зосереджуєшся на виступі", - розповідає Джин Сіммонс, бас-гітарист і вокаліст KISS.

В свої 69 бас-гітарист Джин Сіммонс досі найшаленіший учасник гурту. Музикант народився в Ізраїлі, однак у віці 8 років з батьками переїхав до США. На сцені він "дихає" полум'ям і ходить на велетенських платформах.

"Я своєрідна людина. Я усвідомив, що я ексцентричний. Я такий, який я є. Я обожнюю, як звучить мій голос", - говорить Джин Сіммонс, бас-гітарист і вокаліст KISS.

"Це в мене Сіммонс тут - Джин Сіммонс на футболці", - показує Остап Ступка, народний артист України. Актор згадує - на початку 80-х платівки KISS доводилося приховувати. Але молодь легко обходила заборони.

"Хотілося слухати західну музику, яка не завжди потрапляла до нас в силу певних причин. Ми вирізали з журналів фотографії, на дискотеках в школі включали композиції з альбому "Династія" 78 року - таким чином занурювалися в ту атмосферу", - пригадує Остап Ступка, народний артист України.

На цій фотографії - сам Ступка в образі соліста KISS.

"Село Мартусівка під Києвом. І в нас виникла ідея зробити концерт KISS. Ми зробили акцію, що нас ніби зустрічають з аеропорту Бориспіль, зібрали натовп. І ввечері, в зеленому театрі під звуки бобінного магнітофону, з акустичними гітарами - відскакали цілий концерт", - розповідає Остап Ступка, народний артист України.

В Києві на рокерів чекають і українські співаки.

"Я думаю, что это будет эпохальная встреча - потому что я знаю, какие шоу всегда делают артисты такого масштаба. По этому, с удовольствием пойдем", - запевняє Дарія Астаф'єва, співачка.

У розмові Дарія Астаф'єва згадує свою улюблену пісню:

"I was made for loving you baby. Во-первых, это смысл такой. Все-таки, любовь, секс, эпатаж - это то, что движет творческими людьми", - стверджує Дарія Астаф'єва, співачка.

I was made for loving you baby - один з найвідоміших хітів KISS. Композиція написана ще 1973 року і досі не зникає з ротацій.

У 80-х знімають маски і виступають без гриму. Вони зважилися на експеримент - як буде їх сприймати публіка без звичного антуражу. Але в 90-х повертаються до своїх образів. Були злети й падіння. Лише двоє - Сіммонс і Стенлі досі залишилися в колективі. Зараз разом з ними виступають Ерік Сінгер та Томмі Тайєр.

"Тому що, для багатьох моїх колег, як і для мене, гурт KISS - це один з надихачів для того, щоб взяти гітару. Надихачів для того, що коли ми вже стали музикантами - щоб кожного разу вигадувати якісь нові шоу", - зізнається Дмитро Тодорюк, соліст гурту AVIATOR.

16 червня легендарний рок-гурт вперше і востаннє виступить в Україні. KISS оголосили про прощальний тур, The End of The Road - кінець шляху - назва дуже символічна.

"Ми ніколи вас не забудемо", - запевняє Пол Стенлі, гітарист і вокаліст KISS.

Але йти тихо музиканти вони не збираються. Своїм фанам обіцяють вибухове шоу.