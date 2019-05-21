У Йорданії працює санаторій для тварин, що постраждали в бойових діях та від людської жорстокості. Тут знаходять прихисток звірі та птахи з усього Близького Сходу. Як їх там лікують - розповість Ольга Жидецька.

Ведмеді, тигри, леви, лисиці, дикобрази. На сімдесяти гектарах йорданського притулку для диких тварин аль Ма-ва у Джераші знайшли прихисток кілька десятків скривджених людьми братів наших менших. У кожного з них - своя сумна історія. Вкрай виснажене сімейство царя звірів - Лейт, Маріон і Лабва - потрапило сюди із зоопарку в секторі Газа. BEAR Клишоногий Суккар до приїзду сюди не знав, що таке пробігтися справжньою зеленою травичкою. ANUBIS, а ледь живого крокодила Анубіса відібрали в незаконних торговців.

"Ми намагаємося покращити життя тварин, які кожна по-своєму постраждали від людей. Тут є чотирилапі із зони бойових дій, вилучені у контрабандистів, браконьєрів та із занедбаних звіринців. Ми їх не чіпаємо, і це найголовніше. Тут не так багато людей, тож тварини вільно живуть собі в природі", - говорить Марек Трела, директор притулку.

У притулку приймають усіх - і кудлатих, і пернатих. Найчастіше в минулому тутешні мешканці страждали від нестачі медичної допомоги та недоїдання. Тут їх лікують, реабілітують і, якщо це можливо, відпускають у звичне середовище. Подолати всі труднощі, за словами працівників, їм допомагає безмежна любов до всього живого.

"Ми дали раду всім своїм плеканцям - вилікували і допомогли адаптуватися. Нам вдалося змусити їх звикнути до людей, зокрема до нас і наших відвідувачів", - Халед Аясра, наглядач притулку.

Притулок Аль Ма-ва працює вже 8 років. За цей період через нього пройшли кілька сотень знедолених тварин. Це другий такий проект йорданської принцеси Алії, чи не найвідомішої на Близькому Сході зоозахисниці.