Во вторник, 21 мая, Петр Порошенко провел встречи с международными партнерами в новом офисе. Об этом сообщается на его страницу в Facebook.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.

Ранее у Порошенко отреагировали на решение Зеленского распустить Раду.