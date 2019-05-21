Порошенко встретился с международными партнерами в новом офисе [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, Петр Порошенко провел встречи с международными партнерами в новом офисе. Об этом сообщается на его страницу в Facebook.
"Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.
Ранее у Порошенко отреагировали на решение Зеленского распустить Раду.
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