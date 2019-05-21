У Віденському зоопарку житиме панда з Китаю [ Редактировать ]
До віденського зоопарку приїхала нова жителька - велика панда Юань-Юань. Гостя прибула до Австрії з Китаю і тепер обживається на новому місці.
У церемонії передачі тварини взяли участь високопосадовці обох країн. Партнером панди-дівчинки стане її співвітчизник Янь-Янь. Бамбукові ведмеді - давня гордість зоопарку Шонбрунн. Саме тут 2007 року з'явилася на світ перша велика панда, народжена у звіринці.
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