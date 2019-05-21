Народный депутат Олег Ляшко приехал к Администрации президента Украины на велосипеде. Так, сообщается, что Ляшко возмутился отсутствием парковки для его транспорта, сказав "не вижу парковки для велосипедов", передает "lb.ua".

Кроме того, депутат заявил, что поддерживает решение о роспуске парламента, так как этого "требует народ", однако считает это решение неконституционным, так как законных оснований для роспуска Рады нет.

Ранее сообщалось, что в Администрации президента проходят консультации Владимира Зеленского с фракциями. Напомним, в инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Раду.