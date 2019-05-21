Продюсер Виктор Дробыш из белорусской делегации на "Евровидении-2019", которую незадолго до финала отстранили от голосования, подаст на организаторов песенного конкурса в суд, сообщает "РИА Новости".

Дробыш считает, что организаторы Евровидения нанесли урон отношениям России и Беларуси, обычным людям и ему. Все дело в том, пояснил продюсер, что в финале Евровидения, несмотря на отстранение от голосования, Беларусь все же озвучивала баллы. Однако не свои (их действительно аннулировали из-за нарушения регламента), а те, которые сами же организаторы посчитали нужным отдать странам-участницам.

Ситуация возмутила членов жюри из Беларуси, которые теперь намерены судиться с Европейским Вещательным Союзом.

Раньше сообщалось о том, что у победителя "Евровидения" прокомментировали скандал. А также Кончита Вурст ошарашила поклонников провокационным образом.