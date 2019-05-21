Досрочные выборы Верховной Рады: Зеленский заявил об изменениях [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, во время консультаций о роспуске парламента президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Об этом после консультаций Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження", передает "РБК-Украина".
В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.
"Вторая правка - снизить проходной барьер до 3%", - сказал Хомутынник.
Кроме того, обсуждалась и третья поправка, которая была предложена от фракций, "это уточнение норм об императивном мандате", добавил он.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.
Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.
Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.
После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.
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