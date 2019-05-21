Супружеская пара из испанского города Гранада два года жили с 80 тысячами живых пчел в стене спальни, передает korrespondent.net.

Испанцы слышали непонятный гул со стены в спальне на протяжении двух лет. По их словам, были дни, когда из-за шума они просыпались ночью и не могли уснуть.

Несколько месяцев назад гул настолько усилился, что пара решила вызвать специалиста.

Местный пчеловод Серхио Герреро осмотрел спальню и нашел в ее стене около 80 тысяч живых пчел. Мужчина отметил, что рой был настолько большим, что не понятно, как у жильцов "не жужжало постоянно в ушах".

Ранее сообщалось, что зайцы устроили боксерский поединок посреди дороги.