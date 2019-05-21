Джордж Мартин прокомментировал финал "Игры престолов" [ Редактировать ]
Американский фантаст и автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин прокомментировал финальный сезон "Игры престолов".
Мартин в личном блоге признался, что ему тяжело поверить в окончание сериала. По словам писателя, он не представлял, что сериал по его книгам может стать настолько популярным.
Мартин поблагодарил всю съемочную группу, но особенно выделил сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэниэла Б. Уайса. Также создатель мира "Игры престолов"заверил, что собирается закончить роман "Ветра зимы", однако сроков не назвал.
Джордж Мартин так и не сознался, будут ли книги отличаться от сериала:
"Чем все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают. Тот же финал, что и в шоу? Разные? Ну, что же... Да. И нет. И да".
Последний восьмой сезон вызвал шквал критики от фанатов, которые даже собрали миллион подписей к петиции о съемке финала с другими сценаристами.
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