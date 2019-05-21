Парубий созывает экстренное заседание парламента [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 22 мая.
Заседание Рады состоится 22 мая в 12:00. Об этом Парубий сообщил в микроблоге Twitter.
"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00", - сказано в сообщении.
21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
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