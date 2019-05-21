Директор Запорізького титано-магнієвого комбінату постав перед судом: як пройшли перші слухання? [ Редактировать ]
Судові дебати у справі щодо директора Запорізького титано-магнієвого комбінату нарешті відбулися. САП звинувачує його в нецільовому використанні коштів. Але три місяці прокурори затягували справу, не приходячи в зал засідань. Як пройшли перші слухання? - дивіться далі.
Прийти в суд прокуратуру таки змусили. Три місяці сторона обвинувачення навмисне зривала і затягувала проведення останнього етапу слухань. Та з'явились прокурори лише тоді, як Заводський суд Запоріжжя написав скаргу в Кваліфікаційну комісію. І після чотирьох років тяганини, судді нарешті заслухали аргументи обвинувачення. Але почала прокуратура з клопотання.
"З метою належного обгрунтування нашої позиції, виникла потреба у долученні невеликого обсягу документів у якості доказів на підставі яких, в тому числі ми маємо намір обгрунтовувати висунуте обвинувачення", - говорить Вадим Сидоренко, прокурор.
Таким виступом прокурор вкотре довів справа щодо директора Запорізького Титано магнієвого комбінату сфабрикована - кажуть адвокати. Адже за чотири роки представники обвинувачення так і не довели провину Володимира Сивака. Тому всіляко намагались затягнути справу.
"То есть все таки они настаивают на своем, что деньги в сумме почти пол миллиарда гривен были якобы растрачены Сиваком. Это в игнорировании того, что судебные эксперты сказали, что никакой растраты нет. О том что свидетели специалисты также пояснили это. Но это прокурора не интересует", - говорить Юрій Іващенко, адвокат.
Справа проти Володимира Сивака, впевнені його захисники, є повністю сфальсифікованою та нічим іншим, як піар-компанією спеціалізованої антикорупційної прокуратури та її керівника Назара Холодницького. Спочатку Сап намагалась прискорити розгляд справи. Потім, коли забракло доказів вини - почала затягувати.
"Считаю абсолютно не мотивированным ни обоснованым подобную санкцию требованть от суда, поскольку исходя из фактических обстоятельств дела, исходя из личности самого Сивака - это в высшей степени не законно, не обосновано, не мотивировано", - говорить Юрій Іващенко, адвокат.
Не визнав своєї вини в останньому слові і директор Запорізького титано магнієво комбінату. Тим часом, усі ці судові чвари негативно впливають на роботу унікального в Україні підприємства з виробництва губчатого титану. Міжнародні контракти на межі зриву.
"Что в конечном итоге может привести к потере как существующих контрактов так и контрактов будущих, которые позволят заводу выйти на максимальную мощность. А это значит увеличить свою прибыль, и направить ее на инвестиции на долгосрочное наше будущее", - говорить Вадим Тимощук, перший заступник директора ЗТМК.
Сторона захисту вкотре наголошує - директор комбінату невинний. Яким же буде рішення суду стане відомо 29 травня.
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