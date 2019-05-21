В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Першою учні складають математику. Зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів. На випускників чекає 33 завдання. На розв'язання 180 хвилин. Мар'яна Мартин стежила за тестуванням в Ужгороді.

"Просто страшно, страшно, взяла і всьо, але все буде добре ми ж готувалися цілий рік".

Поліна нервується - перше в житті ЗНО. Математика для неї найскладніший предмет. Вступати дівчина планує на медичний факультет. Її заспокоює Сергій - він теж має писати тест, хоче стати програмістом.

Не менше хвилюються й батьки.

"Жизнь на любом экзамене не заканчивается, я думаю, что они молодцы, преподавательский коллектив выложился на 100% я думаю что все буде добре", - говорить Ольга Старова, жителька Ужгорода.

О 10.15 відчиняють двері школи. Спостерігачі нагадують абітурієнтам загальні правила Зно. Просять підготувати документи. Та в порядку черги запускають.

"Списки зліва зверху вниз, підходите, шукаєте себе у списку, запам'ятовуєте номер аудиторії і підходите до чергового будь ласка".

А далі, як у кіно, поліцейські, чергові, перевірка документів. І поки одні шукають себе у списках, інші поквапом гортають підручник.

"Все знаю, але трішки повторюю, шоб якось бути більш впевненою вже не страшно, було страшно, зараз розумію що паніка вона мені піде тільки в мінус тому вже спокійна", - говорить Крістіна Мурзова, абітурієнтка.

А вже об 11.00 двері школи зачиняють. Тестування почалося. На все про все 180 хвилин. В Ужгороді ЗНО з математики складають майже тисяча абітурієнтів. Приїхали в місто з усієї області. Микола - один із перших завершив розв'язувати завдання. Хлопець із Берегівщини, писав тести угорською.

"Були важкі завдання - я не розумію українську мову. - На угорській мові писали? - Угу", - говорить Микола, абітурієнт.

Освітяни кажуть - для представників національних меншин тести переклали на рідну для них мову. Однак ЗНО з української складатимуть без перекладу. Сподіваються, що цьогоріч закарпатські школярі продемонструють гідний рівень знань. Торік найгірше склали зовнішнє незалежне оцінювання з усіх дисциплін саме закарпатські абітурієнти.

"Ужгород ниє самий найгірший, а Закарпатська область, тут дуже багато причин. Я знаю, що всім буквально всім областям є над чад чим працювати. Ми працюємо. Тільки шо всі відповідальні доклали, що після технологічної перерви тобто після застосувань металошукачів порушень немає", - говорить Олена Шварц, відповідальна за проведення ЗНО в окрузі м. Ужгород.

Перший день ЗНО в Ужгороді минув без суттєвих порушень. В абітурієнтів тепер є два дні, аби відпочити й підготуватися до наступного іспиту з української мови та літератури.