З початку року в поліцію надійшло 138 повідомлень про замінування

У Запоріжжі шукають вибухівку. Увечері повідомлення про замінування 30 об'єктів надійшло до поліції міста. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Поки що нікого не еваюкували. На відміну від Львова. Там також отримали анонімні листи. З початку року в поліцію надійшло 138 повідомлень про замінування. Хто жартує? З'ясовувала Христина Гашенко.

Головний корпус Львівського національного університету. На дверях - папірець із написом "Зачинено". Перед будівлею пожежна машина. Поліція.

"Сказали що у звязку з замінуванням навчального закладу попросили вийти за межі університету. І ось чекаємо наразі у сі вийшли покинули навчальний заклад. Покищо жодних повідомлень", - говорить Ірина Кметь, викладач філологічного факультету Львівського національного університету імені Франка.

Повідомлення про замінування вищого навачального закладу надійшло на електронну пошту канцелярії університету. У тексті відправник зазначив - вибух може статися протягом двадцяти чотирьох годин.

"Дуже складно перевірити на наявність вибухових присторії тому що корпус дійсно великий, дуже багато аудиторій кабінетів, плюс підвальні приміщення і дах. Це очевидно скоріше за все займе багато часу і навчальний процес сьогодні не буде відбуватися", - говорить Олег Вівчарик, керівник прес-центру Львівського національного університету імені Франка.

Від такої звістки студенти не в захваті. Богдана Ровенчак сьогодні мала скласти два заліки.

"Це жахливо. Взагалі є думка що це провокації і що це таке буде відбуватися часто", - говорить Богдана Ровенчак, студентка, 2 курс іноземних мов.

Попросили всіх вийти на вулицю й у Національній академії сухопутних військ. Тут також отримали листа про замінування будівлі.

"Були посилені пости місця несення служи всіма військослужбовцями, ситуація під контролем", - говорить Віктор Луньков, заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Подібні електронні повідомлення сьогодні отримали ще Університет безпеки життєдіяльності та два торговельні центри. У всіх - текст майже однаковий.

"Повідомлення таке пишеться, що заберіть війська з Донбасу тоді ми перестанемо мінувати. На даний момент заміновано приміщення такої установи і вибух відбудеться через добу чи колись", - говорить Валерій Середа, начальник Головного управління НПУ у Львівській області.

Листи можуть надходити з окупованих територій - вважають експерти. Та це - не єдина версія.

"Я не відкидаю хуліганські дії якогось не адекватного студента чи групи студентів. І третій варіант він теж мені здається цілком правдоподібний - це момент на списання бюджетних коштів", - говорить Олександр Антонюк, політичний експерт.

Повідомлення про замінування і цього разу не підтвердилися. Після кількох годин обшуків приміщень - правоохоронці вибухівки, на щастя, не знайшли.

Не виявили правоохоронці й автора сьогоднішніх повідомлень. Якщо ж винуватця все-таки знайдуть, злочинцю загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі.