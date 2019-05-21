Криза в економіці та в енергетичному секторі вимагає комплексного та професійного підходу

Досягнення миру на Донбасі та розвиток економіки - головні завдання нової влади. Про це заявив лідер "Опозиційної платформи - За життя" - Юрій Бойко.

За словами нардепа, криза в економіці та в енергетичному секторі вимагає комплексного та професійного підходу. Забезпечити його можуть лише парламент і уряд.

А новий президент і досі не представив своєї команди, відзначив Бойко. В "Опозиційній платформі" вже запропонували вихід із кризи. Для цього політсила підготувала цілий пакет законопроектів.