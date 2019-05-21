Лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко назвав головні завдання нової влади [ Редактировать ]
Досягнення миру на Донбасі та розвиток економіки - головні завдання нової влади. Про це заявив лідер "Опозиційної платформи - За життя" - Юрій Бойко.
За словами нардепа, криза в економіці та в енергетичному секторі вимагає комплексного та професійного підходу. Забезпечити його можуть лише парламент і уряд.
А новий президент і досі не представив своєї команди, відзначив Бойко. В "Опозиційній платформі" вже запропонували вихід із кризи. Для цього політсила підготувала цілий пакет законопроектів.
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