Чем опасен солнцезащитный крем [ Редактировать ]
Американские ученые установили, какой вред человеческому организму наносит солнцезащитный крем. Об этом пишет lenta.ua.
В ходе исследования выяснилось, что ингредиенты солнцезащитных средств, которые блокируют ультрафиолетовое излучение, в частности оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул, при систематическом применении всасываются в кровь.
Сразу после эксперимента у добровольцев взяли анализы крови. Оказалось, что регулярное нанесение средств на кожу приводит к повышению содержания вредных веществ.
Если установленный FDA порог безопасности не должен превышать 0,5 нанограмма на миллилитр, то для авобензона эта цифра в крови участников эксперимента составила примерно 4 нг/мл, для октокрилена - от 5,7 до 7,8 нг/мл, а для экамсула - 1,5 нг/мл.
Для оксибензона показатель достигал 209,6 нг/мл. Данное вещество, по мнению ученых, может вызывать гормональные нарушения у человека, которые угрожают его репродуктивной системе и обладает канцерогенным эффектом.
Ранее мы писали о том, что девушка получила неожиданный эффект после крема для депиляции.
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