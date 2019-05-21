Американские ученые установили, какой вред человеческому организму наносит солнцезащитный крем. Об этом пишет lenta.ua.

В ходе исследования выяснилось, что ингредиенты солнцезащитных средств, которые блокируют ультрафиолетовое излучение, в частности оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул, при систематическом применении всасываются в кровь.

Сразу после эксперимента у добровольцев взяли анализы крови. Оказалось, что регулярное нанесение средств на кожу приводит к повышению содержания вредных веществ.

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Если установленный FDA порог безопасности не должен превышать 0,5 нанограмма на миллилитр, то для авобензона эта цифра в крови участников эксперимента составила примерно 4 нг/мл, для октокрилена - от 5,7 до 7,8 нг/мл, а для экамсула - 1,5 нг/мл.

Для оксибензона показатель достигал 209,6 нг/мл. Данное вещество, по мнению ученых, может вызывать гормональные нарушения у человека, которые угрожают его репродуктивной системе и обладает канцерогенным эффектом.

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