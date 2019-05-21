Солнечные ожоги приносят не только дискомфорт, но и могут сильно повредить нашему здоровью и даже стать причиной возникновения онкологических заболеваний, передает 24tv.ua.

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Как не получить солнечные ожоги

Не выходите на солнце в пик его активности (обычно это с 12–00 до 16–00).

Если вышли, используйте солнцезащитные средства: кремы или масла с защитой (SPF) не ниже 30.

Важно наносить его повторно каждые 2–3 часа и после купания.

Старайтесь не использовать средство, у которого вышел срок годности (особенно, если прошло более 3–х лет).

Надевайте одежду с длинными рукавами, носите солнцезащитные очки.

Американская Академия педиатров не рекомендует детям младше 6 месяцев подвергаться воздействию солнца.\

По статистике, солнечные ожоги, хотя бы раз в жизни получали примерно 50-70% людей на планете. Поэтому очень широко распространены различные народные методы лечения: сметана, масло и спирт. Но их действенность очень сомнительна и они могут еще больше навредить.

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