Как не получить солнечные ожоги [ Редактировать ]
Солнечные ожоги приносят не только дискомфорт, но и могут сильно повредить нашему здоровью и даже стать причиной возникновения онкологических заболеваний, передает 24tv.ua.
Как не получить солнечные ожоги
- Не выходите на солнце в пик его активности (обычно это с 12–00 до 16–00).
- Если вышли, используйте солнцезащитные средства: кремы или масла с защитой (SPF) не ниже 30.
- Важно наносить его повторно каждые 2–3 часа и после купания.
- Старайтесь не использовать средство, у которого вышел срок годности (особенно, если прошло более 3–х лет).
- Надевайте одежду с длинными рукавами, носите солнцезащитные очки.
- Американская Академия педиатров не рекомендует детям младше 6 месяцев подвергаться воздействию солнца.\
По статистике, солнечные ожоги, хотя бы раз в жизни получали примерно 50-70% людей на планете. Поэтому очень широко распространены различные народные методы лечения: сметана, масло и спирт. Но их действенность очень сомнительна и они могут еще больше навредить.
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