Хацкевич может возглавить российский клуб [ Редактировать ]
Александр Хацкевич, главный тренер киевского "Динамо", в летнее межсезонье может возглавить казанский "Рубин". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Отмечается, что Хацкевич входит в число кандидатов на пост главного тренера команды.
В летнее межсезонье "Рубин" с большой долей вероятности покинет нынешний наставник казанцев Курбан Бердыев, который, скорее всего, не захочет идти на понижение зарплаты и досрочно разорвет контракт. Имена других кандидатов на пост главного тренера "Рубина" не называются.
Контракт 45-летнего Хацкевича с "Динамо" истечет после окончания текущего сезона. Руководство киевского клуба пока не решило, стоит ли продлевать соглашение с белорусским специалистом.
Раньше сообщалось о том, что в Италии назвали главного претендента на пост тренера футбольной команды. А также украинский форвард признан лучшим футболистом в чемпионате Испании.
по теме
"Динамо" нашел еще одного кандидата на пост главного тренера
Киевское "Динамо" нашел еще одного кандидата на пост тренера
У столиці вшановують пам'ять тренера київського "Динамо" Валерія Лобановського
Сотні людей зібралися у столиці, аби вшанувати пам'ять легендарного тренера київського "Динамо" Валерія Лобановського
Война на Донбассе: боевики понесли потери
В районе проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня
Инаугурация Зеленского: как президента поздравили спортсмены
20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского
Суд в России вынес решение по украинским морякам
В понедельник, 20 мая, Московский городской суд отклонил жалобу на продление ареста украинских военнопленных моряков