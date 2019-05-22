Александр Хацкевич, главный тренер киевского "Динамо", в летнее межсезонье может возглавить казанский "Рубин". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что Хацкевич входит в число кандидатов на пост главного тренера команды.

В летнее межсезонье "Рубин" с большой долей вероятности покинет нынешний наставник казанцев Курбан Бердыев, который, скорее всего, не захочет идти на понижение зарплаты и досрочно разорвет контракт. Имена других кандидатов на пост главного тренера "Рубина" не называются.

Контракт 45-летнего Хацкевича с "Динамо" истечет после окончания текущего сезона. Руководство киевского клуба пока не решило, стоит ли продлевать соглашение с белорусским специалистом.

Раньше сообщалось о том, что в Италии назвали главного претендента на пост тренера футбольной команды. А также украинский форвард признан лучшим футболистом в чемпионате Испании.