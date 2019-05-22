В асортименті мали відразу кілька видів наркотиків

На Тернопільщині правоохоронці прикрили наркобізнес. Операцію оперативники готували майже рік - вилучили наркотиків на півмільйона гривень.

Організував картель 33-річний місцевий житель разом з чотирма спільниками. За даними слідства, усі вони наркомани й заробляли збутом психотропних речовин.

Продавали товар просто вулиці з машин. В асортименті мали відразу кілька видів наркотиків. Ціну коливалась. Були в торгівців і постійні оптові покупці.

"Було проведено ряд обшуків, в ході яких у мешканців міста Тернополя було вилучено ряд наркотичних та психотропних речовин. Двоє осіб затримані. На даний час їм обрано запобіжні заходи. Знаходяться під вартою", - говорить Юрій Барабан, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції Тернопільської області.