Міжнародний валютний фонд оцінить реформи, які Україна зобов'язалася запровадити у рамках співпраці з фондом. Щоб вирішити долю наступного траншу.

Представники МВФ напередодні прибули до Києва і вже зустрілися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Усього місія працюватиме в Україні два тижні.

Потому мають ухвалити рішення, чи одержить Україна наступний транш мільярд триста мільйонів доларів.