Представники МВФ оцінять реформи в Україні [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд оцінить реформи, які Україна зобов'язалася запровадити у рамках співпраці з фондом. Щоб вирішити долю наступного траншу.
Представники МВФ напередодні прибули до Києва і вже зустрілися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Усього місія працюватиме в Україні два тижні.
Потому мають ухвалити рішення, чи одержить Україна наступний транш мільярд триста мільйонів доларів.
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