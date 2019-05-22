22 мая состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины. В ходе заседания было объявлено, что четыре депутата вышли из состава фракции БПП.

О том, что четыре парламентария покинули фракцию Порошенко, зачитала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Так, партию покинули Сетлана Залищук, Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Аркадий Корнацкий.

"В президиум Верховной Рады Украины поступил ряд важнейших заявлений. Первое, согласно поданным заявлениям, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Карнацкого, Сергея Лещенко и Муставфы Найема из состава депутатской группы партии БПП в Верховной Раде", - заявила Геращенко.

В ходе заседания парламент не включил в повестку дня рассмотрение внесения изменений в закон о выборах народных депутатов Украины.