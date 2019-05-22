Американская певица Селена Гомес до сих пор страдает из-за болезни почек. Это болезнь сейчас особенно обострилась. Об этом рассказал источник издания The Sun после выхода Селены на красную дорожку в Каннах.

Как сообщает источник, у артистки обострились проблемы в работе почек и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение. К тому же, Селена Гомес очень поправилась из-за гормональной терапии. Певица также сейчас продолжает лечиться от депрессии.

Стоит отметить, что артистку преследует черная полоса. пересадка почки и затяжная болезнь, расставание с Джастином Бибером, нервное расстройство, прохождение реабилитации.

Раньше сообщалось о том, что Селена Гомес стремительно набирает вес. А также подруга Селены Гомес стала ее донором.