У Селены Гомес обострились проблемы со здоровьем [ Редактировать ]
Американская певица Селена Гомес до сих пор страдает из-за болезни почек. Это болезнь сейчас особенно обострилась. Об этом рассказал источник издания The Sun после выхода Селены на красную дорожку в Каннах.
Как сообщает источник, у артистки обострились проблемы в работе почек и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение. К тому же, Селена Гомес очень поправилась из-за гормональной терапии. Певица также сейчас продолжает лечиться от депрессии.
Стоит отметить, что артистку преследует черная полоса. пересадка почки и затяжная болезнь, расставание с Джастином Бибером, нервное расстройство, прохождение реабилитации.
Раньше сообщалось о том, что Селена Гомес стремительно набирает вес. А также подруга Селены Гомес стала ее донором.
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