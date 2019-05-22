Встреча с МВФ: когда Зеленский проведет переговоры [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, сообщается га сайте президента Украины.
Известно, что на данный момент представители миссии проводят встречи с чиновниками.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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