В Австрії сформували перехідний уряд меншості. Президент країни привів до присяги експертів, які зайняли місця міністрів від ультра-правої "Партії Свободи". І звернувся до громадян із проханням не розчаровуватися в політиках і політиці. Тетяна Логунова продовжить.

Порожніми міністерські крісла були менше як добу. Уже сьогодні вдень президент Австрії привів до присяги нових членів перехідного уряду. Місця представників ультра-правої "Партії Свободи" до виборів займатимуть експерти-технократи. Так, оборонним відомством керуватиме кадровий офіцер, а міністерством внутрішніх справ колишній голова Верховного Суду Австрії.

А от міністр закордонних справ Карін Кнайсль посаду зберегла. Хоча в уряд вона була призначена по квоті "Партії Свободи". Річ у тому, що Кнайсль безпартійна і канцлер Себастьян Курц запропонував їй залишитися в перехідному уряді.

Щоб трохи заспокоїти шокованих скандалом австрійців, президент країни звернувся до громадян. Александер ван дер БЕллен попросив їх не втрачати віри в політиків і не міряти усіх однією міркою.

"Політики хочуть покращити життя в суспільстві й багато чим жертвують для досягнення цієї мети. Але інколи вони збиваються зі шляху, переходять межі, завдають болю людям, втрачають довіру. І я хочу попросити вибачення за те, що зараз ви побачили політику такою. Ми не такі. Австрія не така. І разом ми повинні це довести", - говорить Александер ван дер Беллен, президент Австрії .

Утім, не виключено, що невдовзі австрійці побачать нові порції компромату на політиків. Таке припустив уже колишній голова фракції "Партії Свободи" у парламенті, який теж фігурував у скандальному відео. Йоганн Гуденус розповів, що погано пам'ятає події того дня. Мовляв, йому та колишньому віце-канцлеру Штрахе могли підсипати наркотичні речовини.

Нагадаю, минулого тижня ЗМІ оприлюднили відео, відзняте два роки тому на віллі в Іспанії. На ньому топ-функціонери ультра-правої "Партії Свободи" Штрахе і Гуденус зустрічаються з жінкою, яка назвалася родичкою російського олігарха. Блондинка пропонує політикам інвестувати в політсилу гроші сумнівного походження, ті , у разі входження до уряду, обіцяють її фірмам вигідні державні контракти. Після оприлюднення відео Гуденус і Штрахе залишили свої посади, а в Австрії оголосили дострокові вибори.