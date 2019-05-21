Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме относительно Brexit. Об этом Мэй сказала сегодня журналистам, передает "Радио Свобода".

По словам премьера, ее правительство готово пойти на определенные уступки для достижения согласия относительно плана выхода Великобритании из Европейского Союза, одна из них - голосование о проведении второго референдума.

Премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановление относительно соглашения с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением, отметила Мэй.

Ранее мы писали о том, что парламент Британии проголосовал да то, что бы отложить Brexit.