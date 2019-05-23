Сутки на Донбассе: боевики ранили бойца ВСУ [ Редактировать ]
22 мая боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем. Они также обстреливали украинских защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двух оккупантов было уничтожено, еще одного - ранены. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль", - сообщили в ООС.
Раньше сообщалось о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что они задержали украинских военных на оккупированной территории утром 22 мая
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