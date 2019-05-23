22 мая боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем. Они также обстреливали украинских защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Читайте также На Донбассе произошло ДТП, пострадали дети

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двух оккупантов было уничтожено, еще одного - ранены. Также враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль", - сообщили в ООС.

Раньше сообщалось о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что они задержали украинских военных на оккупированной территории утром 22 мая