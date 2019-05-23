У Києві презентували книгу про батька української кардіохірургії [ Редактировать ]
Геній кардіохірургії, закоханий у життя та дбайливий батько. Саме таким пам'ятають лікаря Геннадія Книшова. У Києві напередодні презентували книжку-біографію, яку написала його донька. Що на її сторінках - розкаже Катерина Сривкова.
Його вважають батьком української кардіохірургії. На рахунку Геннадія Книшова близько восьми тисяч врятованих сердець. І це якщо не брати до уваги тих, кого спасли його учні.
"Когда я выполняю операцию, я вспоминаю Геннадия. Потому что считаю его своим первым учителем по кардиохирургии. Если Амосов открыл институт и создал институт, то Геннадий Васильевич сделал кардиохирургию во всей Украине. Именно с его помощью во всех областных центрах работают кардиохирургические отделения", - говорить Олександр Никоненко, ректор Запорізької медичної академії післядипломної освіти, керівник Запорізького центру сердцево-судинної хірургії та трансплантації, лауреат премії імені Геннадія Книшова.
Пані Лариса пацієнтка Геннадія Васильовича. Її прооперували понад 40 років тому.
"Была почти безнадежная, но один шанс был и оказался мой, благодаря Геннадию Васильевичу и встрече с ним. Я написала ему письмо. И вы представляете, он мне ответил. На печатной машинке: "Спасибо, дорогая Лариса, что ты написала такое письмо. Сейчас не каждый помнит добро". Было очень приятно его получить", - говорить Лариса Арзуманян, пацієнтка Геннадія Книшова.
Цей лист знайшла донька Геннадія Васильовича - Наталія Книшова, коли збирала матеріал для своєї книги.
"Спасибо вам за весточку. Я представить себе не могла, что вы можете ответить мне, простому вашему пациенту".
"Сердце, тебе не хочется покоя" - так назвала свою книгу дочка кардіохірурга. Наталія Геннадіївна розповідає: на сторінках жодного офіціозу.
"Я пишу как дочь о своем отце. Каким я его видела, каким я его чувствовала. Как я его любила. Много было споров с издателями, потому что они говорили, что нужно написать о масштабной личности, об академике. Да, таким его знают. Но его никто не знает таким, каким его знала я", - говорить Наталія Книшова, донька Геннадія Книшова, авторка книги "Сердце, тебе не хочется покоя".
"Эта книга несет не только просветительский характер, просветительскую роль. Она показывает, и будет показывать многим поколениям, как надо было жить, как надо было любить жизнь, как надо было любить людей и как надо было служить обществу и людям", - говорить Аркадій Райцин, генеральний директор загальнонаціональної програми "Людина року", друг Геннадія Книшова.
Поки що книга вийшла обмеженим накладом, як подарунок для друзів та колег. Та незабаром випустять додатковий, для університетських та громадських бібліотек.
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