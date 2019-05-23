Греки молилися та ходили розпеченим вугіллям [ Редактировать ]
Давніми ритуалами відзначили день святих Костянтина та Єлени в Греції. Цей обряд називається Анастенарія, він поєднує язичницькі та християнські традиції.
Учасники довго готуються - моляться і танцюють. А насамкінець ходять розпеченим вугіллям. Переконують - так зцілюються і краще почуваються після церемонії. Цей звичай поширений на півночі Греції і в Болгарії.
"Уперше беручи участь у такому ритуалі, я думав, що обпечуся. Але мені сказали - якщо ти справді віриш, жар тобі не завадить. Тож я спробував постояти перед іконою святих Костянтина та Єлени - і справді, опіків не було", - говорить Василіс Бегіазакіс, учасник дійства
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