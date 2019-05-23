Под Одессой нашли труп бизнесмена, который является руководителем тираспольского предприятия, передает "УНН".

Читайте также Под Винницей женщина подожгла дом с ребенком

Сообщается, что труп мужчины обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка Лиманского района. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки - связаны.

Известно, что погибший 1964 года рождения, возглавлял инвестиционно-строительную компанию с главным офисом в Тирасполе - столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Полиция начала досудебное расследование по статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Черниговом женщина напала на соседку с молотком, а также что мужчина едва не убил жену шилом.