Под Одессой нашли труп бизнесмена [ Редактировать ]
Под Одессой нашли труп бизнесмена, который является руководителем тираспольского предприятия, передает "УНН".
Сообщается, что труп мужчины обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка Лиманского района. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки - связаны.
Известно, что погибший 1964 года рождения, возглавлял инвестиционно-строительную компанию с главным офисом в Тирасполе - столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".
Полиция начала досудебное расследование по статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что под Черниговом женщина напала на соседку с молотком, а также что мужчина едва не убил жену шилом.
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