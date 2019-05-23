Под Запорожьем зверски убили девушку с инвалидностью [ Редактировать ]
Под Запорожьем мужчина совершил убийство молодой женщины с инвалидностью, передает "УНН".
Труп 19-летней девушки, обнаружили в доме, в котором она жила. На теле обнаружены многочисленные телесные повреждения, одежда разорвана.
Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (статьи 115 УК Украины). Обстоятельства происшествия и круг причастных лиц устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Одессой нашли труп бизнесмена.
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