Возле мэрии Харькова подожгли авто чиновника [ Редактировать ]
В Харькове правоохранители расследуют поджог автомобиля Volkswagen Touareg, который был припаркован на площади Конституции у мэрии, информирует пресс-служба областной полиции.
Вчера, 22 мая, в 18:10 спасатели получили сообщение о возгорании кроссовера неподалеку от мэрии. Прибывший на место происшествия экипаж ГСЧС потушил машину, в результате случившегося никто не пострадал.
От воздействия пламени были повреждены передняя правая дверь и капот машины. Рядом с кроссовером обнаружили емкость с жидкостью. Свидетели утверждают, что вероятными поджигателями были трое смуглых мужчин в темной одежде.
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога". Сейчас силовики устанавливают обстоятельства преступления и личности тех, кто мог быть к нему причастен.
Volkswagen Touareg принадлежит главе Департамента коммунального хозяйства Алексею Богачу. Косвенно эти данные подтверждают и в полиции, указывая, что владельцем машины является 37-летний харьковчанин (именно таков возраст чиновника), пишет издание NewsRoom.
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