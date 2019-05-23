На Запоріжжі викрили діяльність незаконного реабілітаційного центру. У приватних орендованих будинках організатори проти волі утримували близько 80 людей.

Серед них пенсіонери, а также алко- и наркозалежні. Правоохоронці встановили пацієнтів там не лікували, натомість утримували в антисанітарних умовах і на голодному пайку.

За таку реабілітацію родичі щомісяця сплачували від 8 до 12 тисяч гривень. Оперативники встановили чотирьох організаторів оборудки, трьох затримали. Відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюють усіх причетних до злочину.