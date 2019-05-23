Найбільша літературна подія року. У столиці стартував "Книжковий арсенал-2019". У програмі - презентації майже півсотні новинок, десятки перфомансів, ярмарок ілюстрацій, зустрічі та автораф-сесії з українськими та іноземними авторами. На відкритті побувала Ольга Клюєва і готова поділитися враженнями.

Черги, ажіотаж і невеличкий скандал - такі вже традиційні прикмети Книжкового арсеналу. Цього разу про неможливість представити свої твори на головному книжковому ярмарку країни заявили письменники, які пишуть про війну. Без жодних пояснень організатори відмовили в участі спеціалізованим видавництвам,. Міністерству у справах ветеранів довелось втручатися.

"Так, ми перемогли. Тут у нас більше 80 книжок майже жодна не потрапила би сюди якщо б не цей намет. Була це якась змова чи втрутився російський засновник не моя мета з'ясовувати. Моя мета дати можливість людям побачити ветеранські книги", - говорить Мартин Брест письменник, ветеран.

Для військової літератури встановили окремий намет перед входом. І, як стверджують продавці, інтерес до теми українсько-російської війни в читачів не зменшується.

"Подивіться ми ще не почали працювати, а люди вже приходять до нас и просять продати книжки, звичайно це цікаво людям".

Соціологія фіксує тривожну тенденцію - понад 60 відсотків українців за весь минулий рік не прочитали жодної книжки. Водночас Україна залишається однією з найчитоміших країн Європи. Видавці спостерігають падіння попиту на розважальні книжки за рахунок підвищення інтересу читачів до корисної літератури.

"Сьогодні модно читати. Книги які можуть чомусь навчити, але залишаються при цьому простими і теплими. Зараз модно читати книги, в яких ти можеш чомусь навчитися але написані простою мовою. В останні роки тенденція, що люди змучились від серйозної літератури і ідуть до більш простої і зрозумілої", - говорить Богдан Горбаль, видавець.

Також продавці вже не перший рік констатують, що переважна більшість покупців книг в Україні - це жінки. Читачки визнають, як легко на Книжковому арсеналі втратити контроль за грішми.

"Я свою картку взагалі вдома залишила".

"Бо в тому році я мала необережність прийти і витратила всі гроші що були на купівлю книг".

Свято книги на печерських пагорбах триватиме до кінця тижня.