В НАТО назвали приоритеты реформирования оборонного сектора [ Редактировать ]
В НАТО назвали пять приоритетов в реформировании оборонного сектора Украины, передает "УНН".
Сообщается, что приоритетным является принятие, после закона о национальной безопасности, закона о новом комитете по контролю, закона о Службе безопасности Украины, об оперативно-розыскной работе, об охране государственной тайны и о реформировании оборонной промышленности и процесса оборонных закупок. Об этом сказал во время конференции в Киеве глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.
"Закон о нацбезопасности должен быть трансформирован, интерпретирован в другие законодательные акты, другие положения. Это требует развития и разработки целого пакета законопроектов. Мы видим 5 основных направлений, которые являются наиболее приоритетными - это закон о новом комитете по контролю. Второе - закон о СБУ, закон об оперативно-розыскной работе, закон об охране гостайны и пятое - реформирование оборонной промышленности и процесса оборонных закупок", - сказал Винников.
По его словам, советники НАТО вовлечены в предоставление консультаций по всем этим направлениям.
"Мы готовы ускорить и интенсифицировать наше участие. Наиболее важными являются первые два указанных направления", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью.
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