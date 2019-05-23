"Мы поддерживаем реформы ВСУ": в НАТО сделали заявление [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Военного комитета, в котором принял участие генерал ВСУ Виктор Муженко, уволенный с должности начальника Генерального штаба ВСУ, глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич сообщил, что вопрос реформирования украинских вооруженных сил был предметом обсуждения в рамках заседания, передает "Сегодня".
"Мы отметили ситуацию в сфере безопасности, которая несет вызовы, и мы приветствуем приверженность украинских властей продолжать реформы", - сообщил он.
Пич заверил, что НАТО продолжит "координировать и поддерживать процесс реформ украинских вооруженных сил". "Мы впечатлены количеством и качеством реформ, которые были сделаны", - подчеркнул глава Военного комитета.
По его словам, Муженко проинформировал коллег о текущей ситуации, о продолжающемся процессе реформ ВСУ. Стороны также обсудили вопрос улучшения координации между союзниками и Украиной.
А главнокомандующий силами НАТО в Европе Тод Волтерс, который в начале мая вступил в эту должность, в свою очередь констатировал, что США за последние несколько лет увеличили количество учений украинских ВСУ.
"Мы планируем продолжать тренировочный режим учение, что позволит Украине лучше защищать свою суверенную территорию", – отметил он.
Ранее сообщалось, что Украина намерена увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе.
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