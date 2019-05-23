На сайте президента Украины зарегистрировали новую петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского, передает "Униан".

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В петиции говорится о требовании отставки шестого главы государства в случае невыполнения обещаний в течение 6 месяцев с начала его президентства.

"Отставка президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний в течение 6-ти месяцев. Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6-ти месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний, (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента..; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал в украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты; и др.), тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку", - говорится в тексте петиции.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня.

Ранее сообщалось, что у Зеленского отреагировали на петицию об отставке, а также что глава НБУ сделал заявление.