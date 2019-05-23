Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что не планирует уходить в отставку, передает "УНН".

"Мы не чувствуем давления на Национальный банк. Моя команда сплоченная и работает. Никто пока не говорил о том, что готов или хочет покинуть свой пост", - сказал Смолий.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.

Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.

Зеленский назначил уполномоченного президента по правам человека с инвалидностью.