Глава НБУ сделал заявление [ Редактировать ]
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что не планирует уходить в отставку, передает "УНН".
"Мы не чувствуем давления на Национальный банк. Моя команда сплоченная и работает. Никто пока не говорил о том, что готов или хочет покинуть свой пост", - сказал Смолий.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
Зеленский назначил уполномоченного президента по правам человека с инвалидностью.
по теме
Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в свадебное путешествие
вездная пара Варум и Агутин отправились в романтическое путешествие в Венецию
В Украине ликвидируют еще один банк
21 мая Национальный банк Украины лишил банк лицензии на банковскую деятельность
Киевлянин "покупал" детей у родителей и насиловал
В Киеве полицейские задержали злоумышленника, организовавшего съемки детского порно
В Днепре столкнулись BMW и Mercedes (видео)
В среду, 22 мая, в Днепре на улице Маршала Малиновского произошло ДТП
Под Одессой женщина изрезала отчима
Сотрудники полиции Измаила Одесской области задержали одну из местных жительниц