Авиакомпания МАУ запустит прямой рейс по маршруту Киев-Измир с 15 июня 2019 года. Об этом говорится на официальной странице перевозчика в Facebook.

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"В период летней навигации 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" расширит географию полетов и начнет выполнение собственных прямых рейсов в Измир. Благодаря прямому сообщению между Киевом и Измиром украинцы получат возможность открыть для себя новые уголки Турции. В то же время иностранные пассажиры смогут посетить Украину или же воспользоваться широкой маршрутной сетью МАУ с рейсами в города Западной Европы и стран Скандинавии с удобной пересадкой в международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из Киева в Осло появится прямой авиарейс.