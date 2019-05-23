МАУ запустит новый рейс из Киева [ Редактировать ]
Авиакомпания МАУ запустит прямой рейс по маршруту Киев-Измир с 15 июня 2019 года. Об этом говорится на официальной странице перевозчика в Facebook.
"В период летней навигации 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" расширит географию полетов и начнет выполнение собственных прямых рейсов в Измир. Благодаря прямому сообщению между Киевом и Измиром украинцы получат возможность открыть для себя новые уголки Турции. В то же время иностранные пассажиры смогут посетить Украину или же воспользоваться широкой маршрутной сетью МАУ с рейсами в города Западной Европы и стран Скандинавии с удобной пересадкой в международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из Киева в Осло появится прямой авиарейс.
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