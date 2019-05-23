На криваву бійню перетворилась буденна прогулянка із собаками в Черкасах. Син колишньої судді одного з районних судів нацькував двох стаффордширських тер'єрів на іншого пса. Два бійцівських собаки буквально роздерли тварину, дісталось і її господарю. І все це відбувалось у середмісті, на очах у десятків перехожих.

Усі подробиці - у Станіслава Кухарчука.

Це перший візит Івана Атамася до поліклініки після трьох тижнів лікування в стаціонарі. Хірург із жахом оглядає травми. Хлопець дістав їх, коли намагався захистити свого собаку від двох розлючених бійцівських псів:

"Я старався захистити і сам отримав рвані рани лиця і кінцівок"

Дану хлопець підібрав шість років тому на вулиці, ще цуценям, і вона відразу ж стала улюбленицею родини. Хлопець розповідає - тиждень тому сиділи компанією, у якій був і його однокласник Юрій. Несподівано для всіх - той спустив двох своїх стаффордширів на Дану. Плями крові видно й досі. Пси розірвали собаку на очах десятків людей. Очевидці стверджують - власник навіть не намагався їх відтягнути.

"Судячи з того, що я до нього підійшла й сказала - ось забери, будь ласка- і він відпустив в цей час, - то можна судити, що свідомо", - зазначила Олена Макаренко, очевидець.

Власник стаффордширів Юрій Дерунець - особа непроста. Колишній співробітник виконавчої служби та держслужби охорони, син колишньої судді Соснівського районного суду Черкас. На його рахунку - три ДТП та керування в нетверезому стані. Щоправда, за все це лишився непокараним. Щоб розпитати про те, що сталося, ми приїхали до хлопця додому.

Це ті ж самі собаки, які розірвали Дану і накинулись на Івана Атамася. Бабуся Юрія, пані Марія запевняє - пси її, а Юрій лише іноді з ними гуляє. У те, що вони когось покусали - не вірить.

"А більше слухаються вас, чи Юру ? - Ну, они могут и вас слушаться - день, два… они всех, кого хочешь, когда в дом заходишь. Они толоко попрыгали и улеглись и лежат, никого ничего. Она тут, любимица, Найда! Найда! Найда!"

Це вже інший район Черкас. Рівно рік тому на цьому дитячому майданчику Андрієві довелось рятувати місцеву дворову собаку Найду від тих самих стаффорширів Юрія Дерунця.

"Они прям тут травили, здесь он избивал собаку. Они грызли ее, а он еще и пинал. Вопросы задавал замначальника УВД. Как вопрос решается? Ну, никакой реакции там не было", - розповідає Андрій Ліньов, Житель Черкас.

Так само, як і Андрій Ліньов - Іван звернувся до поліції. Заяву прийняли, але провадження поки що не відкрили.

"Я так розумію, що працівник очікує довідки від постраждалого, про те які тілесні ушкодження були нанесені", - повідомив Дмитро Грищенко, начальник сектору зв'язків з громадськістю ГУ НП у Черкаській області.

Тим часом, за словами Івана, власник стаффордширів уже почав погрожувати очевидцям кривавої бійні, аби ті не свідчили в поліції.