Трагічний випадок стався на Воловеччині Закарпатської області. 5-класник упав у річку і бурхлива течія його понесла. Хлопця досі шукають рятувальники.

Область заливає вже другу добу. Вода руйнує мости, нищить врожай та пасовища. На Іршавщині річка Боржава вийшла на заплаву й затопила дорогу "Мукачево - Рогатин". Рух трасою тимчасово перекрили.

У Великих Ком'ятах зруйновано дамбу. В цілому, пошкоджено понад півкілометра берегових укріплень. На Перечинщині від самого ранку працюють рятувальники. Відкачують воду з будинків місцевих жителів. Тільки в селі Тур'я Поляна затопило майже півсотні хат, там зруйновано три мостові переходи.