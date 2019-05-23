На Закарпатті школяра змило течією [ Редактировать ]
Трагічний випадок стався на Воловеччині Закарпатської області. 5-класник упав у річку і бурхлива течія його понесла. Хлопця досі шукають рятувальники.
Область заливає вже другу добу. Вода руйнує мости, нищить врожай та пасовища. На Іршавщині річка Боржава вийшла на заплаву й затопила дорогу "Мукачево - Рогатин". Рух трасою тимчасово перекрили.
У Великих Ком'ятах зруйновано дамбу. В цілому, пошкоджено понад півкілометра берегових укріплень. На Перечинщині від самого ранку працюють рятувальники. Відкачують воду з будинків місцевих жителів. Тільки в селі Тур'я Поляна затопило майже півсотні хат, там зруйновано три мостові переходи.
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