Українська письменниця отримала літературну премію Євросоюзу [ Редактировать ]
Українська письменниця вперше отримала літературну премію Євросоюзу. Високої нагороди удостоїлася Галина Шиян за нещодавно виданий роман "За спиною".
Це розповідь про успішну молоду українку, життя якої змінюється після того, як її хлопець отримує повістку в армію.
Літературну премію фінансує Єврокомісія. Автори-переможці отримують 5 тисяч євро і підтримку в перекладі та міжнародній промоції творів.
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