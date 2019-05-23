В АП отреагировали на петицию об отставке Зеленского [ Редактировать ]
Зарегистрированная на сайте президента Украины петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире одного из украинских телеканалов.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента", - заявил Богдан.
По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.
"Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения", - добавил Богдан.
22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 39 000 голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она в статусе "ожидает рассмотрения" - для этого выделен конкретный срок - 92 дня.
Ранее петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч голосов. В свою очередь, у Зеленского отреагировали на петицию об отставке.
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