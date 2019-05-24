Большинство людей убеждены, что опасным считается исключительно набор веса, но на самом деле на проблемы со здоровьем указывают и похудения, передает 24tv.ua.

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Потеря веса является особенно тревожным сигналом, если речь идет о здоровье пожилого человека.

Группа корейских ученых изучила данные о почти семьдесяти тысяч корейцев, в возрасте от 60 до 70 лет. Они прошли измерения ИМТ в 2002-2003 и 2004-2005 годах. Разница между ИМТ в начале исследования и на следующем скрининге здоровья использовалась для расчета изменения ИМТ.

В течение 5,3 года наблюдения количество мужчин и женщин с деменцией составило 4887 и 6 685 соответственно.

У пациентов с высоким уровнем сахара в крови натощак риска развития деменции в 1,6 раза больше, чем у лиц с нормальным или высоким уровнем сахара в крови.

Кроме того, болезни нездорового образа жизни, такие как курение, частое употребление алкоголя и меньше физической активности в конце жизни, также были связаны с деменцией.

Выяснилось, что как похудение, так и набор веса, в некоторых случаях могут быть индикаторами опасных изменений в организме, которые приводят к развитию нейродегенеративных заболеваний и деменции.

Исследование установило, что если индекс массы тела пожилого человека изменяется более чем на 10%, то риск развития деменции возрастает примерно на 20%.

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