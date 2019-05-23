Ранняя седина: основные причины появления [ Редактировать ]
Существуют причины, по которым даже очень молодые люди могут поседеть. Наш пигмент для волос защищен ферментом, который борется с накоплением перекиси водорода. С возрастом этот фермент снижается, и перекись начинает расщеплять меланин в стержне волоса, вызывая изменение цвета. По словам Чвалек, такие факторы, как стресс и курение, которые вызывают усиленное окислительное повреждение, также могут способствовать поседению волос, передает zdorovia.com.ua.
"Когда люди седеют в раннем возрасте - не старше 20 лет, - то переживают преждевременное поседение. Чаще всего это связано с генами, а точнее - с интерфероном 4. Но роли стресса и курения в раннем поседении тоже сильные", - отмечают эксперты.
Чтобы остановить начавшийся процесс поседения, Чвалек рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, пройти курс лечения от стресса и вести спокойную, сбалансированную жизнь.
Ранее мы писали о топ-7 ошибках в уходе за волосами, а также какие продукты ускорят рост волос.
по теме
Что может стать причиной инфаркта
Американские исследователи из Колорадского университета решили выяснить механизмы дефицита сна
Как избавиться от зубной боли
Клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, "закрепиться" на поверхности зубов
Как избавиться от целлюлита
В преддверии пляжного сезона медики назвали несколько способов избавления от целлюлита в короткие сроки
Как ухаживать за чувствительной кожей в домашних условиях
В весенний период уход для особо чувствительной кожи лица лучше всего проводить с помощью домашней косметики
Потеря обоняния: названы основные причины
Обоняние - важная составляющая жизни каждого человека