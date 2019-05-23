Существуют причины, по которым даже очень молодые люди могут поседеть. Наш пигмент для волос защищен ферментом, который борется с накоплением перекиси водорода. С возрастом этот фермент снижается, и перекись начинает расщеплять меланин в стержне волоса, вызывая изменение цвета. По словам Чвалек, такие факторы, как стресс и курение, которые вызывают усиленное окислительное повреждение, также могут способствовать поседению волос, передает zdorovia.com.ua.

Читайте также Чем опасен солнцезащитный крем

"Когда люди седеют в раннем возрасте - не старше 20 лет, - то переживают преждевременное поседение. Чаще всего это связано с генами, а точнее - с интерфероном 4. Но роли стресса и курения в раннем поседении тоже сильные", - отмечают эксперты.

Чтобы остановить начавшийся процесс поседения, Чвалек рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, пройти курс лечения от стресса и вести спокойную, сбалансированную жизнь.

Ранее мы писали о топ-7 ошибках в уходе за волосами, а также какие продукты ускорят рост волос.