Какие овощи тормозят процесс похудения [ Редактировать ]
Американские диетологи по итогам проведенного исследования пришли к выводу, что некоторые овощи стоит очень аккуратно употреблять в пищу людям, желающим избавиться от лишнего веса, передает golos.ua.
Эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион всем, кто следит за своим весом, и ограничить в нем присутствие овощей с высоким содержанием крахмала. При этом медики отметили, что полностью отказываться от таких овощей не стоит, поскольку они содержат полезные для организма вещества.
Диетологи обратили внимание на картофель и кукурузу. Картофель является полезным углеводным продуктом. В нем содержится большое количество витаминов групп B, C, H, PP, клетчатки, калия и других полезных веществ. Медики рекомендуют употреблять его в отварном или запеченном виде в умеренных количествах. При этом жареный картофель и пюре с добавлением сливочного масла на пользу фигуре не идут.
Что касается кукурузы, то ее рекомендуется употреблять в отварном виде. Если есть в сыром виде, то есть шанс набрать вес. В процессе варки кукурузы уходит главный враг фигуры - сахар.
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