В России произошло очередное ЧП с самолетом [ Редактировать ]
Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок, передает "Униан".
"Рейс задержан из-за технических неполадок до 14:10. Сейчас авиакомпания ждет специалистов из Тюмени, чтобы их исправить", - сказал источник агентства, не уточнив характер неполадок.
Согласно расписанию аэропорта, рейс выполняет самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair. Вылет был запланирован на 04:50 по Москве. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что рейс задержан по техническим причинам.
"Компания доставляет необходимые компоненты со своей технической базы в Тюмени. Не время задержки пассажирам предоставлена гостиница, еда и напитки", - уточнили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в России загорелся магистральный газопровод.
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