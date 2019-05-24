Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок, передает "Униан".

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"Рейс задержан из-за технических неполадок до 14:10. Сейчас авиакомпания ждет специалистов из Тюмени, чтобы их исправить", - сказал источник агентства, не уточнив характер неполадок.

Согласно расписанию аэропорта, рейс выполняет самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair. Вылет был запланирован на 04:50 по Москве. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что рейс задержан по техническим причинам.

"Компания доставляет необходимые компоненты со своей технической базы в Тюмени. Не время задержки пассажирам предоставлена гостиница, еда и напитки", - уточнили в авиакомпании.

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