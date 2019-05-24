Кончита Вурст шокировала эпатажным фото [ Редактировать ]
Победитель конкурса "Евровидение-2014" Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, ошарашил поклонников. Один из самых известных андрогинов мира в очередной раз опубликовал эпатажное фото. Так, Кончита Вурст спела песню Heroes победителя Евровидения-2015 Монса Сельмерльова.
Фанаты пришли в восторг от образа: "Икона стиля!", Невероятный!", "Вау, очень крутая внешность".
Напомним, ранее Кончита Вурст ошарашила поклонников провокационным образом.
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