Победитель конкурса "Евровидение-2014" Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, ошарашил поклонников. Один из самых известных андрогинов мира в очередной раз опубликовал эпатажное фото. Так, Кончита Вурст спела песню Heroes победителя Евровидения-2015 Монса Сельмерльова.

Фанаты пришли в восторг от образа: "Икона стиля!", Невероятный!", "Вау, очень крутая внешность".

Напомним, ранее Кончита Вурст ошарашила поклонников провокационным образом.