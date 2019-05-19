Результаты "Евровидения" могут анулировать [ Редактировать ]
Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс может лишиться победы, поскольку нарушил одно из главных правил конкурса, выступив с композицией, выпущенной до 1 сентября 2018 года.
В сети показали видео выступления с аналогичной композицией, опубликованное в YouTube в июне 2017 года.
Примечательно, что об этом обстоятельстве организаторы конкурса были осведомлены еще до выступления Лоуренса, и даже начинали соответствующее расследование.
В команде же певца оправдались тем, что записанное в 2017 году видео было некоммерческим.
Однако после победы на конкурсе представителя Нидерландов и третьего места своего представителя Сергея Лазарева в России вспомнили о скандальном открытии Wiwibloggs.
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