Тина Кароль в белье подстегнула фантазию поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль похвасталась фигурой. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке артистка позирует в черном спортивном белье. Подписчики обратили внимание на подкаченный пресс Тины.
Фотография за один лишь час собрала более 40 тысяч "лайков", а также множество восхищенных комментариев.
#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida
Публикация от Tina Karol (@tina_karol)
Раньше мы писали о том, что Тина Кароль показала уникальные фото с сыном и родителями. А также Тина Кароль шокировала сексуальным образом.
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