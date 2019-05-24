Украинская певица Тина Кароль похвасталась фигурой. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке артистка позирует в черном спортивном белье. Подписчики обратили внимание на подкаченный пресс Тины.

Фотография за один лишь час собрала более 40 тысяч "лайков", а также множество восхищенных комментариев.

Раньше мы писали о том, что Тина Кароль показала уникальные фото с сыном и родителями. А также Тина Кароль шокировала сексуальным образом.